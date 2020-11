OL : Rudi Garcia doit gérer deux gros problèmes dans son effectif

Dans le Rhône, le début de saison de l'OL est sur courant alternatif. Les protégés de Rudi Garcia ne parviennent pas à être régulier en Ligue 1. Pourtant, ce mal les a empêchés de se qualifier pour une coupe européenne cette saison. Pour retrouver la C1, Lyon, actuel 6e de L1, devra se montrer beaucoup plus inspiré... offensivement !

Si les Gones peuvent encore compter sur Memphis Depay, qui pourrait rejoindre le Barça cet hiver, et l'éclosion de Tino Kadewere, deux éléments offensifs sont à la peine. Devenu remplaçant, Moussa Dembélé n'a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. Et selon Opta, site spécialisé dans la récolte de données statistiques, le joueur formé au PSG est l'attaquant le plus maladroit de Ligue 1 devant le but.

Les expected Goals (ou xG) est une métrique qui prend en compte une série de facteurs et de données historiques permettant d'identifier le nombre de buts qu'un joueur ou qu'une équipe aurait dû marquer en fonction de la qualité des occasions créées pendant un match. Si l'on suit ce raisonnement, Dembélé devra déjà cumuler 4 réalisations en championnat.

1.22 - Joueurs affichant le plus de xG sans avoir marqué en Ligue 1 2020/21 :



1. Moussa Dembélé - 4.09 xG, 0 but



2. Idriss Saadi - 1.68



3. Mounir Chouiar - 1.63



..



7. Jonathan David - 1.22



Imprécis.#AskOptaJean https://t.co/heidesiFT8 — OptaJean (@OptaJean)

Cornet, le plus mauvais centreur de Ligue 1 !

Replacé au poste de latéral par Rudi Garcia, Maxwell Cornet devrait sur le papier être plus à l'aise en position offensive que défensive. Pourtant, l'international ivoirien se montre incroyablement maladroit dans ses centres depuis le début de saison. Là encore, Opta a pointé du doigt ce manque dans le jeu des Gones. Avec 7,9% de centres réussis, Cornet possède le pire ratio de l'Hexagone dans cet exercice. Pour sauver la peau de Rudi Garcia, en fin de contrat au terme de la saison, Dembélé et Cornet vont devoir se réveiller !