RWD Molenbeek - OL : les Gones s'inclinent face au club belge de Textor

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Quatre jours après la défaite subie face à Manchester United, l'OL a de nouveau chuté ce dimanche sur le même score de 1-0. Son bourreau du jour n'est autre que le RWD Molenbeek, le club belge détenu par le propriétaire John Textor. Avec Lacazette, Tolisso, El Arouch et la recrue Clinton Mata titulaires notamment, les Gones n'ont jamais trouvé l'ouverture face à un adversaire qui reprendra son championnat dans six jours. Plus avancés dans leur préparation estivale, les Belges ont ouvert le score à la 67ème minute grâce à une combinaison sur coup franc. De nombreux changements ont ensuite été effectués par Laurent Blanc dans le dernier quart d'heure, sans succès au tableau d'affichage. L'OL s'incline pour la deuxième fois consécutive et défiera le Celta Vigo le 29 juillet.

Fin du match au stade Edmond Machtens où la #TeamOL s'incline 1-0 contre le @RWDMolenbeek. #RWDMOL



Notre 4ème match de préparation sera le samedi 29 juillet à 20h00 face au @RCCelta. 👊🔴🔵 pic.twitter.com/rv2AGmN848 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2023

Podcast Men's Up Life