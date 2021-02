Stade Brestois – OL (0-3) : les Gones sont devant à la mi-temps, merci Cibois !

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

C'est la mi-temps à Brest et en ouverture de la 26e journée de L1, l'OL mène en Bretagne. Contre le cours du jeu, c'est Lucas Paqueta qui a ouvert le score en profitant d'une énorme erreur du gardien brestois Sébastien Cibois, qui s'est fait piquer le ballon par le Brésilien dans ses six mètres, en s'emmelant les pinceaux dans un dribble. Et Houssem Aouar a profité d'une perte de balle de Paul Lasne et d'une remise en pivot de Memphis Depay pour doubler la mise. Avant un penalty de Depay.

L'OL en tête de la L1 après 45 minutes

Leader de L1 à la pause, grâce à une meilleure différence de buts par rapport à Lille, Lyon a toujours gagné cette saison en championnat après avoir ouvert le score... C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend les Brestois au retour des vestiaires.