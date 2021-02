Stade Brestois – OL (2-3) : Lyon s'impose à Brest en tremblant et reprend la tête de la L1

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Mission accomplie pour l'OL. En attendant les matches du LOSC et du PSG ce week-end, les Gones de Rudi Garcia ont repris les commandes de la L1 en s'imposant à Brest en ouverture de la 26e journée de L1. Chaque équipe a eu sa mi-temps.

Contre le cours du jeu, c'est Lucas Paqueta qui a ouvert le score en profitant d'une énorme erreur du gardien brestois Sébastien Cibois, qui s'est fait piquer le ballon par le Brésilien dans ses six mètres, en s'emmêlant les pinceaux dans un dribble. Et Houssem Aouar a profité d'une perte de balle de Paul Lasne et d'une remise en pivot de Memphis Depay pour doubler la mise. Avant un penalty de Depay. A 3-0 à la mi-temps, l'OL avait de quoi voir venir.

Brest partait de trop loin

Brest a réduit l'écart peu après l'ouverture du score grâce à son défenseur Chardonnet, servi par Honorat. Kadewere a ensuite touché du bois à son entrée, servi par Depay, et Cardona a marqué le second but brestois dans la foulée ! Mais les Gones, acculés en fin de match, ont tenu bon dans le dernier quart d'heure, en se faisant tout de même quelques frayeurs puisque Lasne a raté une balle d'égalisation de la tête, sur un corner (80e). Les Lyonnais devancent Lille grâce à leur meilleur différences de but, avec un point d'avance sur Paris.