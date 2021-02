Stade Brestois – OL : les compos sont tombées, Diomandé titulaire à Lyon (officiel)

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Les compos du Stade Brestois et de l'OL sont tombées. A l'OL, seul Marcelo manque à l'appel. Et Rudi Garcia a choisi d'aligner le jeune Diomandé plutôt que l'Algérien Belamri à la place du Brésilien. De Sciglio et Aouar sont titulaires, préférés à Cornet et Kadewere. A noter que les Gones joueront avec le maillot Third, marine et jaune. Du côté brestois, Jean Lucas ne prendra pas part à la rencontre, étant prêté par Lyon avec un accord passé entre les deux clubs. Coup d'envoi à 21h.