OL - Stade de Reims (3-0) : Rudi Garcia s'enflamme pour ses attaquants

Dauphin du PSG, en attendant le match du LOSC, ce dimanche soir, à Saint-Étienne, l'OL sourit. Face au Stade de Reims, les Gones ont facilement fait la différence grâce à Toko-Ekambi, Bruno Guimaraes et Moussa Dembélé.

En conférence de presse, Rudi Garcia a salué la forme resplendissante de son attaque : "On a été bons dans les enchaînements, les combinaisons. On a réussi à marquer des buts sur des phases travaillées à l'entraînement avec des centres et des tirs hors de la surface. Tous nos attaquants ont paticipé au score cela aurait pu être un peu plus large. La relation Kadewere, Depay, Toko Ekambi a été bonne sur le premier but. Puis, Karl Toko Ekambi met deux passes décisves. Moussa Dembélé met un beau but. Rayan est bien rentré et il aurait merité de marquer."

​En plus du score large, le coach des Gones est heureux du comportement de sa défense : "C’est un match bien maitrisé. On a marqué un but et frappé deux fois les montants à onze contre onze. Le Stade de Reims, sur leur qualité et de part leur plan de jeu en attaques rapides, a eu une grosse occasion par Cafard qui est parti à la limite du hors jeu. C'est le deuxième clean sheet d’affilée, cela aussi c’est très bien." Tout roule à l'OL !