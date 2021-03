Stade de Reims - OL (1-1) : Lopes tacle ses partenaires offensifs

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Le match à Reims (1-1), hier, pourrait avoir constitué un tournant dans la saison de l'Olympique Lyonnais. Parce que les Gones pourraient se retrouver à cinq points de la tête du championnat si jamais le LOSC s'impose à Monaco demain en fin d'après-midi, mais aussi parce que la prestation rhodanienne a été source de tensions. Rudi Garcia a changé trois joueurs à la pause (De Sciglio, Aouar, Cherki) et, de son propre aveu, il en aurait bien sorti plus. Anthony Lopes, lui, a critiqué ses partenaires offensifs, accusés de ne pas suffisamment participer aux tâches défensives.

« On est passés à côté de notre première période, a déclaré le gardien de l'OL. On a été complètement coupés en deux. Il y avait un sacré gouffre au milieu. L'apport défensif vient de tous ceux qui sont sur le terrain. Pas que des quatre, cinq ou six qui sont derrière. »

Les Rhodaniens ont tout intérêt à crever l'abcès dans les prochains jours car la course à la Champions League voire celle au titre ne tolèrera aucune dissension !

🎙️ Anthony Lopes after #SDROL: "We had a terrible first half. The substitutes made a big difference. @MaxenceCaqueret was very important in the middle. We could have won but we've dropped two points tonight. We need to win next week against PSG." pic.twitter.com/odkpHMAGbr