Stade Rennais – OL (4-1) : Boateng s'excuse auprès des supporters

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

L'OL s'est lourdement incliné hier à Rennes et Jérôme Boateng, le défenseur allemand des Gones, a publié deux messages d'excuses sur Twitter, ce lundi. « Ce n'est pas du tout la façon dont nous voulions aborder la pause internationale. Nous sommes vraiment désolés pour nos fans à propos d'hier. Nous devons grandir et rester soudés en tant qu'équipe et travailler dur pour fournir les efforts nécessaires sur le terrain », a d'abord posté l'ancien joueur du Bayern Munich.

Avant d'ajouter : « Je crois en la force de cette équipe et des joueurs, mais si nous ne nous donnons pas à 100% à chaque match, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs dans cette Ligue 1 si forte. Continuons à travailler. On se voit après la pause, les Lyonnais ! »

