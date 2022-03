Stade Rennais, OL : cette nuit cauchemardesque où l'aventure lyonnais de Genesio a basculé

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Cet après-midi, à 17h05, Bruno Genesio va retrouver le Groupama Stadium. Un retour loin d'être anodin pour l'entraîneur du Stade Rennais, né à Lyon, joueur puis entraîneur de l'OL et surtout amoureux du club. Un club qu'il a fini par quitter à l'été 2019, de guerre lasse avec des supporters qui espéraient un nom plus prestigieux pour diriger leur équipe. L'Equipe est revenu sur le moment où tout a basculé...

"La veille du match contre Rennes en demi-finale de Coupe (2-3), le 2 avril 2019, tout est enfin réglé. Le club et les représentants de Genesio sont tombés d'accord sur une prolongation. L'idée est même de l'associer plus tard à Juninho. La défaite ne change rien mais oblige Jean-Michel Aulas, contraint à une conférence de presse d'après-match lunaire, à attendre le moment propice au vu du context tendu avec certains supporters. Après cette élimination, le fils de Genesio, touché par les messages haineux sur les réseaux sociaux, se sent mal. L'entraîneur de l'OL est contraint de le conduire à l'hôpital en pleine nuit. C'en est trop. Il ne pense plus qu'à ses proches, lui qui a fait face depuis longtemps sans vaciller. Il demande, dès le lendemain, à voir Aulas et Vincent Ponsot et leur annonce qu'il ne restera pas. Pour ses proches. Les dirigeants sont sous le choc. Aulas a, en fait, trop attendu en raison d'une pression populaire qui a irrigué l'OL durant des mois. Il ne tenait pas à se mettre à dos certains supporters en repoussant les négociations. Et cela leur a donné un poids immense dans ce rapport de force."

