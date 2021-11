Stade Rennais - OL : Juninho s'est tapé la honte, Aouar désamorce la brouille avec Paqueta

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

L’OL a été sévèrement puni hier soir au Roazhon Park (1-4). Tombés sur un collectif bien plus huilé que le leur, les hommes de Peter Bosz ont coulé et fait honte à un certain Juninho, réputé pour mal encaisser la défaite.

« On a un peu la honte bien sûr. On a été dépassé, a-t-il assuré en zone mixte. Quand ça nous arrive, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut féliciter l'adversaire et assumer qu'on ne peut pas répéter des choses comme ça parce qu'ici c'est le haut niveau. On continue à avoir un problème depuis longtemps : on a beaucoup de plaisir quand on a le ballon. Mais on n'a pas de plaisir à défendre l'un pour l'autre. Dans le foot de haut niveau, il faut même être méchant mais je ne vais pas critiquer les joueurs. Ils travaillent beaucoup depuis le début de la saison. J’espère que ce sera simplement un apprentissage pour la suite. On a une équipe jeune. J'ai beaucoup de confiance en eux. On joue bien. Il faut aussi avoir le plaisir de défendre pour les autres. Toutes les équipes qui gagnent ont ça. »

En parlant de honte, le directeur sportif de l’OL faisait sans doute aussi allusion à l’embrouille entre Houssem Aouar et Lucas Paqueta pour tirer le penalty du 1-4 en fin de match. L’international tricolore, qui a semblé désabusé de le laisser au Brésilien, a désamorcé toute histoire devant la presse.

