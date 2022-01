Troyes – Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Troyes n'ayant pas encore communiqué sur l'état de santé de ses 15 cas de Covid, on ne sait pas où en est réellement l'effectif aubois pour ce choc face à Lyon. Ce vendredi, Bruno Irles fera le point. Parmi les certitudes, les absences de Baldé, Kaboré, Touzghar et Kouamé, actuellement à la CAN. Pour le reste, la situation est assez floue à l'ESTAC. Abdu Conté, arrivé de Moreirense (D1 portugaise), pourrait faire sa première apparitions.

Une partie des absents du côté de Troyes : Baldé, Kaboré, Touzghar, Kouamé (CAN), Moulin (suspendu)...

Les mêmes que contre le PSG ?

S'il devrait récupérer une option dans le cœur du jeu avec le retour de Thiago Mendes (sortie de Covid), c'est a priori le seul retour attendu à l'OL par Peter Bosz. Jason Denayer et Sinaly Diomandé sont toujours trop courts et trois joueurs offensifs (Slimani, Toko Ekambi, Kadewere) sont à la CAN...

Les absents du côté de Lyon : Slimani, Toko Ekambi, Kadewere (CAN), Reine-Adélaïde (reprise), Denayer, Diomandé (blessés).

Troyes : Gallon – Rami, Giraudon (cap.), Salmier – Biancone, Tardieu, Chavalerin, Conte – Dingomé, Ripart, G.Rodrigues.

Lyon : Lopes – Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois (cap.), Caqueret, B.Guimarães, Emerson – Paqueta, Aouar – Dembélé.