Troyes – OL : les 4 choses à retenir de la victoire des Gones à cinq jours du derby

Dembélé, un but qui fait du bien

Auteur d'un but sublime dans le match arrêté et non comptabilisé face au Paris FC, Moussa Dembélé n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 12 septembre dernier et son but génial face à Strasbourg. Blessé lors du match aller face à Troyes, le natif de Pontoise a vaincu le signe indien sur le match retour. Son 5e but de la saison. Un but sur penalty qui fera du bien pour sa confiance.

Encore une fois, le réalisme n'était pas là...

Léo Dubois (12e, 45e+1), Henrique Silva (22e, 41e), Lucas Paqueta (29e, 41e), Moussa Dembélé (45e, 60e)... Les Gones ont encore obtenu une demi-douzaine d'occasions très franches sur le but d'un Gautier Gallon impérial. Ce problème récurrent à tuer les matches - combiné à la faculté des Lyonnais à lâcher sur la fin (cette fois-ci, Dubois a sauvé les Gones de l'égalisation à la dernière seconde !) - est l'une des raisons du mauvais classement de Lyon cette saison.

… Mais il y avait du positif dans le jeu

Remplaçant à gauche d'un Emerson Palmieri malade, Henrique Silva monte en régime avec Lyon. Le Brésilien a apporté offensivement. Au même titre que le critiqué Léo Dubois. Derrière, Castello Lukeba continue de monter en régime. Une nouvelle prestation très solide. On a également retrouvé un Maxence Caqueret rayonnant dans le cœur du jeu aux côtés d'un Bruno Guimaraes altruiste. Bon dans la bataille et dans les déviations, Moussa Dembélé est aussi à créditer d'un match sérieux. Dans les buts, Anthony Lopes a – comme souvent – assuré. Enfin, il convient de souligner la bonne rentrée de Xherdan Shaqiri.

Un penalty qui va faire parler

Si la décision de siffler le penalty contre Palmer-Brown est sévère (pour ne pas dire « contre l'esprit du jeu »), l'arbitre Jérôme Brisard et le car VAR dans son ensemble ont considéré que le défenseur américain de Troyes a agrandi volontairement la surface de son corps au moment de se jeter sur le centre d'Aouar. Une application pure et simple du règlement qui pèse au final très lourd mais, pour l'une des premières fois de la saison, l'OL bénéficie d'une erreur en sa faveur. Toujours bon à prendre...