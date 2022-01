Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

« Toute victoire fait du bien. Aujourd'hui, c'est notre équipe qui mérite de gagner. On a des occasions, mais on ne marque pas, c'est pour ça que c'était nerveux jusqu'à la fin. On n'a pas pris de but, même dans le dernier quart d'heure, c'est bien », a expliqué Peter Bosz, revenu également sur le manque de réalisme : « Dans le football, les derniers ballons sont les plus difficiles, aujourd'hui on le fait pas bien. Les dernières passes n'étaient pas du tout bien, normalement on les donne au sol mais ça n'a pas été fait ».

« Dans un grand club, il y a toujours des rumeurs »

Concernant la pression sur ses épaules, Peter Bosz fait avec et s'en accomode : « Dans un grand club, il y a toujours ça : les rumeurs, donc pas de problème. Je suis serein. Je sais que dans le football, les victoires font toujours du bien pour tout le monde. J'espère que ce sera un déclic ». Quant au derby, le coach de l'OL n'a pas voulu trop en dire : « On va bien préparer le match important de vendredi mais à partir de demain... »