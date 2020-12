OL : un coup du destin pourrait éjecter Rudi Garcia des Gones

En fin de contrat au terme de la saison, Rudi Garcia ne voit rien arriver de la part des dirigeants de l'OL. L'ex-coach de l'OM et du LOSC est plus que jamais sur le départ. Depuis son arrivée dans le Rhône, la saison passée, l'entraîneur des Gones doit subir la pression des tribunes. Les supporters lui reprochent son passé, et notamment son passage chez l'ennemi olympien.

Depuis plusieurs saisons, Jean-Michel Aulas rêve de signer une carrure sur le banc du Groupama Stadium. Avec un passage remarqué du côté de l'OGC Nice (2016-2018), Julien Favre s'était fait une belle carte de visite en Ligue 1. L'entraîneur suisse avait tapé dans l'oeil du boss de l'OL. Mais, après son aventure niçoise, Favre avait pris la direction d'un grand d'Europe : le Borussia Dortmund.

Sur le banc des Jaune et Noir depuis 2018, Julien Favre est arrivé en bout de course de l'autre côté du Rhin. La débâcle face à Stuttgart (défaite cinq buts à un) a scellé le futur du Suisse... Ses dirigeants l'ont remercié ! De quoi mettre une pression d'enfer sur Rudi Garcia jusqu'à la fin de l'exercice de Ligue 1.