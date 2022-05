Angers et Reims sur une pépite de l'OL, Bourigeaud (Rennes) récompensé, Bordeaux avance sur l'après-Guion

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Aïd (OL) dans le viseur du SCO et du Stade de Reims

Vainqueur de la Coupe Gambardella au début du mois, le jeune Al Amin Aïd (17 ans) ne sera pas conservé par l'OL. Mais selon Foot Mercato, le milieu relayeur bénéficie de nombreux contacts en France et à l'étranger pour lancer sa carrière professionnelle : le SCO d'Angers, le Stade de Reims, Sochaux, Auxerre, le RC Lens, le Genoa ou encore le Servette de Genève. La priorité d'Aid serait de rester en France mais il ne serait pas fermé, selon FM, à une expérience à l'étranger.

RC Strasbourg : un jeune Lyonnais débarque

Déjà dans la préparation de l'avenir malgré une fin de saison excitante à mener et la possibilité de finir européen, le RC Strasbourg a déjà signé un jeune talent lyonnais : Anthony Toumanian (17 ans), arrivé en provenance du club de Lyon-Duchère. Héros de l'épopée de son club, quart de finaliste de la Coupe Gambardella, le jeune défenseur – qui a signé deux ans – a confirmé la nouvelle sur le site officiel de son club amateur : « La marche qui arrive n’est pas facile. Mais je suis prêt. J’ai travaillé en ce sens depuis des années avec cet objectif, mais sans jamais vouloir bruler les étapes. Maintenant que la fête commence ! »

Stade Rennais : Bourigeaud meilleur joueur de L1 pour le mois d'avril

Annoncé sur le départ, à un an de la fin de son contrat, Benjamin Bourigeaud a été élu meilleur joueur de L1 pour le mois d'avril. Le milieu offensif du Stade Rennais a marqué trois fois et délivré deux passes décisives en quatre matches de championnat sur la période concernée. Il devance le Niçois Andy Delort et le Parisien Kylian Mbappé. Un sacré exploit avant un possible départ.

AS Monaco : Cesc Fabregas se voit bien … entraîneur

Quelques jours après avoir annoncé son départ libre de l'AS Monaco et sa volonté de continuer sa carrière de joueur, Cesc Fabregas (35 ans) a expliqué à l'AFP préparer sa reconversion et vouloir devenir entraîneur :

« Je ne sais pas encore combien de temps je vais jouer. Le temps le dira. Ensuite, j'envisage de me renconvertir entraîneur le plus rapidement possible. Ce métier me passionne. J'ai de plus en plus envie d'apprendre, d'être bien préparé. Je passerai mes diplômes en Espagne. Avec (Andrés) Iniesta, on a déjà évoqué la possibilité de suivre le cursus ensemble. (...) J'ai ma propre philosophie du jeu. Le style d'une équipe dépend toujours de la qualité et des caractéristiques des joueurs. Il ne faut pas être fou, sinon on ne gagne jamais».

Girondins : un troisième candidat pour remplacer David Guion

Si l'avenir de David Guion est scellé et que l'ancien coach du Stade de Reims devrait faire ses valises à l'issue de son contrat en juin après avoir échoué à maintenir Bordeaux, la question de son remplacement demeure en suspend. Du fait de ses soucis financiers et du passage devant la DNCG avec un trou de 20 M€ à combler avant mi-juin, il est assez peu probable que Bordeaux n'embauche un nouveau coach avant les 20-25 juin prochain.

Sud-Ouest confirme que la priorité se nomme Jean-Marc Furlan et que des contacts ont été noués (sans prise de rendez-vous ni proposition) avec le coach d'Auxerre qui fait figure de priorité, deux autres « ex » Bordelais sont envisagés : Laurent Batlles, également cité à l'ASSE et pour qui aucun contact n'a été pris... et Didier Tholot (Pau FC), pour qui des renseignements ont été demandés. Si les Girondins passent le cut de la DNCG, ce sera sans doute l'un des trois.

FC Lorient : Pelissier clarifie son avenir et parle du Mercato d'été...

Sous contrat jusqu'en juin 2024 au FC Lorient, Christophe Pelissier va continuer avec les Merlus. Face à la presse, il s'est voulu assez clair :

« Je rencontre le président (Loïc Féry) ce week-end. Ma position est la même : j’ai envie de continuer à Lorient, parce que le challenge est intéressant, parce que je suis sous contrat encore pendant deux ans, parce qu’on réfléchit avec le président. Je ne l’ai pas vu directement mais je l’ai eu au téléphone, on avance sur les contours de l’année prochaine. Pour moi, il n’y a pas de débat, il n’y a aucun doute ».

En discussions permanente avec Christophe Le Roux (directeur sportif) et la cellule de recrutement, le technicien veut avancer sur la suite :

« Maintenant, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Il y aura les entretiens avec les joueurs dimanche et lundi. On est obligé d’avoir une vision depuis un moment sur l’effectif que l’on souhaite. C’est lié à beaucoup de choses, au départ ou pas de certains joueurs, ainsi de suite. Il y a d’abord une vision globale puis une vision au cas par cas à prendre ».

Lemoine veut continuer avec les Merlus mais...

Parmi les joueurs de l'incertitude au FC Lorient figure Fabien Lemoine (35 ans). L'ancien Stéphanois est en fin de contrat et reconnaît sans peine ne pas savoir où il va :

« Mon avenir ? Aucune idée​. Tout le monde sait que je veux continuer à Lorient, et que j’aimerais terminer ici (…) Il n’y a pas encore eu de discussion. Mais ça me ferait ch… d’arrêter maintenant. (…) Peut-être que samedi je me dirai : si ça se trouve, c’est mon dernier match de foot ! Aujourd’hui, je suis bien dans la région, et je n’ai pas forcément envie de bouger à nouveau avec ma famille pour un ou deux ans. Je le répète, mon souhait est de finir à Lorient ».

Stade Brestois : Belaïli fait une annonce sur son avenir

Présent en conférence de presse hier, Youcef Belaïli a fait une annonce sur son avenir. En fin de contrat au Stade Brestois, l'international algérien se voit bien continuer en Ligue 1 et y briller :

« Je suis bien, avec le groupe, le staff, même avec les supporters, j’ai réussi à m’adapter. Je remercie les joueurs et le staff qui m’ont aidé. Le climat est un peu bizarre mais ça va. L'an prochain, j'espère donner plus. Normalement, «inchallah» l’année prochaine, je reste en Ligue 1 pour marquer beaucoup de buts et mettre des passes décisives ».

Toujours à Brest ?

MHSC : Dall'Oglio évoque le Mercato... et l'épineux cas Savanier

Pour sa dernière conférence de presse de la saison, Olivier Dall'Oglio a lâché quelques indices sur le Mercato. Avec l'arrivée annoncée mais pas encore confirmée d'Arnaud Nordin (« cela s'officialisera après la fin du championnat, ce qui est logique »), le coach de Montpellier a fait quelques annonces :

« On n'est pas spécialement sur des ailiers », a-t-il assuré avant de poursuivre : « J’aime bien les joueurs polyvalents. On ne joue pas vraiment avec des ailiers comme Robben et Ribéry, qui mangent la ligne. C’est un peu différent. On va regarder aussi les opportunités qui peuvent se présenter, sur les joueurs en fin de contrat. On est très observateurs de tout ce qu’il se passe en ce moment, très vigilants, très réactifs. Et puis après on sait qu’il faudra attendre un petit peu aussi ».

L'une des clés du Mercato héraultais sera la décision de Téji Savanier de prolonger ou de partir :

« Le mercato dépend-il aussi de la situation de Téji ? Oui, enfin, entre autres. Il y a certainement plusieurs cas, oui, qui doivent être réglés. Et par rapport à cela, il faut réagir. Mais ça, que ce soit ici ou ailleurs, c’est partout comme ça ».

Stade de Reims : Oscar Garcia chamboulera son staff cet été, plusieurs départs actés

Dans les colonnes de l'Union ce vendredi, Jean-Pierre Caillot a fait quelques premières annonces sur les mouvements au Stade de Reims. Deux renforts vont arriver pour muscler le staff d'Oscar Garcia avec un nouveau préparateur physique (pour remplacer Barthélémy Delecroix, licencié le 21 février dernier) et l'arrivée d'un nouvel adjoint pour prendre la suite de Ruben Martinez qui bascule avec les gardiens de buts (en remplacement de Sébastien Hamel). Un nouveau médecin débarque et l'équipe de kinés va être renouvelée. Concernant les joueurs, le président champenois a annoncé le probable nouveau prêt à Nîmes du défenseur sénégalais Moustapha Mbow (22 ans).

SCO Angers : Chabane ne cèdera pas tout au fonds d'investissement américain

Alors que le SCO Angers doit être vendu dans les prohaines semaines à un fonds d'investissement américain, Saïd Chabane ne cèdera pas toutes les sociétés liées au SCO dont il est l'actionnaire archi-majoritaire (99,3% des parts). En effet, dans son porte-feuille figure le SCO Handball, la Fondation SCO ou encore Angers Télé. Cette dernière n'intéresserait d'ailleurs pas les Américains selon Ouest-France qui parle d'un autre repreneur pour la télévision locale...

Pour résumer Si But ! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur