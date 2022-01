ASSE, Girondins - Mercato : l’OL et le LOSC tentent Mostafa Mohamed !

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

L’OL peine à avancer sur le dossier Sardar Azmoun (27 ans). Notamment parce que le Zénith Saint-Pétersbourg conserve la main et que la Juventus Turin est également en contact avec l’entourage du joueur iranien.

L’arrivée d’Azmoun n’en reste pas moins la priorité absolue de Peter Bosz, d’autant plus qu’il est actuellement privé de deux de ses attaquants, Karl Toko Ekambi et Islam Slimani, partis à la CAN et que Rayan Cherki boude. Selon RMC Sport, une alternative a été identifiée en cas d’échec sur la piste Azmoun : Mostafa Mohamed (24 ans) !

Auteur de 6 buts en 29 matches cette saison, l’attaquant égyptien appartient à Galatasaray depuis le 31 décembre mais les dirigeants lyonnais auraient démarré des discussions très récemment à son sujet. La radio sportive ajoute que l’OL doit faire face à la concurrence du Séville FC, Hertha Berlin et du LOSC, les Dogues souhaitant plutôt anticiper le mercato estival.

🇫🇷 À 18 mois de la fin de son contrat, Rayan Cherki s’interroge sur la place qui lui est accordée dans l’effectif lyonnais. RMC Sport a pu contacter son entourage. — RMC Sport (@RMCsport) January 18, 2022