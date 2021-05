ASSE, LOSC, OM, OL – Mercato : Rudi Garcia est annoncé en Russie !

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

En fin de contrat, Rudi Garcia n'a toujours pas reçu de proposition pour prolonger à l'OL et son départ se dessine. Et c'est vers l'étranger que l'ancien coach de l'OM pourrait se diriger. Selon Metaratings, il pourrait rebondir en Russie, du côté du Spartak Moscou.

Direction le Spartak ?

Alors que le Zenit vient de remporter un troisième titre consécutif, le club moscovite a terminé 2e et il disputera donc les tours préliminaires de Ligue des champions. Comme rapporté par Goal, Anton Fetisov, le directeur du Spartak, interrogé sur Rudi Garcia, a botté en touche. «Je ne nommerai pas la nationalité du nouveau coach, mais le club a présenté une candidature et a entamé des négociations sur un contrat. Je ne dirai pas non plus son nom et son prénom. Mais c'est un étranger. Pas plus de détails ». Domenico Tedesco, le coach actuel, devrait quitter ses fonctions. Pour Garcia, il s'agirait d'une seconde expérience à l'étranger après son passage à l'AS rome entre 2013 et 2016. A suivre...