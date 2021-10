ASSE – Mercato : Claude Puel a failli faire signer Luis Suarez à l'OL !

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

S'il est aujourd'hui le manager général de l'ASSE, Claude Puel a été entre 2008 et 2011 l'entraîneur du grand rival lyonnais. A l'OL, à l'été 2009, le Castrais avait d'ailleurs une idée en tête pour remplacer Karim Benzema parti au Real Madrid et si le choix s'est porté sur le taiseux argentin Lisandro, le plan B a de quoi laisser quelques regrets. Pour la première fois, Claude Puel raconte l'anecdote à France Football.

Lisandro avait été choisi pour ses « références plus importantes »

« Karim était parti, Fred nous avait quittés un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. A l'époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l'Ajax. J'aimais beaucoup ce joueur, mais finalement; on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes », a confié le coach des Verts.

Finalement, après son départ de l'Ajax, le « Pistolero » a brillé à Liverpool, est devenu l'un des meilleurs « 9 » du monde au Barça aux côtés de Lionel Messi avant de poursuivre sa carrière à l'Atletico Madrid. S'il a eu de belles heures à Lyon, Lisandro a ensuite poursuivi sa carrière au Qatar (Al-Gharafa), au Brésil (Internacional), en Argentine (Racing) et aux USA (Atlanta). Pas franchement la même trajectoire...