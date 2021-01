ASSE, OM - Mercato : l’OL s’est fait une dernière frayeur avec Slimani

L’affaire semble entendue. Alors qu’il est pisté par l’ASSE et l’OM au mercato, Islam Slimani (32 ans) a donné son feu vert à l’OL pour les 18 prochains mois. La visite médicale de l’attaquant algérien, qui devrait arriver libre cet hiver de Leicester, est annoncée dans le courant de la journée à Lyon.

Si Juninho lorgne un autre attaquant que lui en Belgique, ce serait surtout pour anticiper sa suite dans un an et demi. En attendant un dénouement positif pour Slimani, on a appris qu’un nouveau prétendant avait tenté sa chance dans ce dossier décidément très riche.

Marco Conterio assure que la Fiorentina s’était positionnée ce week-end pour rafler la mise ! Le journaliste de TuttoMercatoWeb a fait marche arrière et reconnaît désormais que l’OL est le mieux placé pour s’attacher les services du Fennec grâce au départ précipité de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid.