OL - Mercato : contraint de rester, Aouar est "heureux" chez les Gones et vise le podium en Ligue 1

Ces dernières semaines, Houssem Aouar a vécu les montagnes russes : une guérison du Covid-19, alors qu'il avait été appelé en Bleus pour la première fois, un transfert manqué à Arsenal, et une première sélection en équipe de France face à l'Ukraine. Dans Téléfoot, ce dimanche, le meneur de jeu de l'OL est revenu sur le mercato estival. "Ce n'était pas forcément Arsenal ou rien d'autre, même si à la fin c'était à peu près ça. Forcément, il a fallu faire un choix, et je suis satisfait de rester ici."

Aouar a également ajouté être très heureux de la présence de Juninho au club. "Il montre tous les jours sa confiance : c'est un réel plaisir de travailler avec lui. Rester ici encore une saison, ou plus, avec lui c'est une immense fierté."

Aouar veut ramener l'OL sur le podium de la Ligue 1

Auteur d'un début de saison poussif, aussi bien individuellement (4 apparitions, 1 but face à l'OM et un carton rouge reçu à Montpellier) que collectivement (l'OL pointe à la 14e place de la Ligue 1), Houssem Aouar veut croire à des jours meilleurs. "Le podium, c'est l'objectif minimum cette saison. L'OL est l'un des plus grands clubs français. Il se doit d'être le plus haut possible."