OL - Mercato : Depay scelle son avenir et celui d'un crack français loin de Lyon

La déclaration devrait irriter à l'OL. Dans un entretien accordé au CFC, Memphis Depay et Houssem Aouar ont balayé l'actualité des Gones. Si les deux joueurs croient au titre, ils pensent également déjà à l'après.

En fin de contrat en juin prochain, le Hollandais, courtisé par le FC Barcelone, ne s'éternisera pas dans le Rhône... tout comme Aouar : "Nous jouons dans un grand club, mais on a envie d’aller dans l’un des trois plus grands au monde, lance l'international néerlandais. Vous verrez, Houssem sera dix fois meilleur. Et pareil pour moi." Puis, Memphis a adoubé l'international français : "Si c’est la dernière saison à jouer avec lui, c'est triste parce que c’est un grand joueur et je prends énormément de plaisir à ses côtés." La sortie très franche de l'ex-élément de Manchester United met un terme aux espoirs des supporters de l'OL.