FC Barcelone, OL - Mercato : Dembélé reste au Barça, fin du feuilleton Depay ?

Le dernier jour du mercato, les rumeurs s'emballent et les décisions sont prises. D'après les informations de RMC, Ousmane Dembélé va rester au FC Barcelone. Le champion du monde français a acté son choix malgré des négociations avec Manchester United. Les Red Devils désiraient engager l'ex-Rennais en prêt, quand les autres parties (le club et le joueur) voulaient un transfert sec. Un non-transfert qui a des conséquences pour l'OL.

Memphis Depay est coincé à l'OL

Avec des moyens très limités, en raison de la crise économique, le Barça était à la recherche de liquidités pour finaliser la venue de Memphis Depay. Depuis plusieurs semaines, le Batave souhaite rejoindre la Catalogne. Mais, l'OL s'était montré inflexible sur le cas du Néerlandais, pourtant en fin de contrat au terme de la saison. L'organigramme des Gones voulaient plusieurs dizaines de millions d'euros pour lâcher l'ex-élément de Manchester United.

Dans la dernière ligne droite du mercato, on voit mal les pensionnaires du Groupama Stadium faire une fleur au FC Barcelone. Au plus grand regret du joueur et de Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FCB.