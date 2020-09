FC Barcelone – Mercato : Memphis Depay a le feu vert de l'OL !

L'info est signée Mohamed Bouhafsi. Selon le journaliste de RMC, l'OL envisage bel et bien le transfert de Memphis Depay cet été. Et ce pour une simple et bonne raison : le Néerlandais, en fin de contrat en juin prochain, ne veut pas prolonger.

Selon Bouhafsi, Jean-Michel Aulas « ne veut pas le voir partir libre dans un an », et « les discussions sont ouvertes avec le Barça ». A suivre...