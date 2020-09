FC Barcelone, OL - Mercato : Depay n'est qu'une roue de secours pour Koeman !

Memphis Depay est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone où son transfert pourrait même être réglé d'ici la fin de la semaine selon les médias espagnols. Mais plusieurs sources révèlent ce mercredi que Ronald Koeman a tenté d'enrôler un autre attaquant pour suppléer Luis Suarez au Barça. Il s'agit de Romelu Lukaku.

Lukaku trop cher pour le Barça

A 27 ans, l'international belge sort d'une grosse saison à l'Inter Milan aux côtés de Lautaro Martinez, autre joueur ciblé par Barcelone. Selon Post United et Esport3, Koeman a proposé à la direction blaugrana de recruter Lukaku mais l'option a vite été écartée car le Barça manque de moyens à cause de la crise sanitaire. Ce qui pourrait donc profiter à Depay. En fin de contrat, le Lyonnais ne coûterait en effet qu'entre 20 et 25 M€, soit beaucoup moins que Lukaku...