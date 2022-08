FC Barcelone, OL – Mercato : le Barça fonce sur Malo Gusto, un autre grand d'Europe aussi !

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

« Manchester United et le FC Barcelone, en recherche active d'un latéral droit, ont ciblé le Lyonnais Malo Gusto et pourraient attaquer l'OL, qui n'est pas vendeur, avant la fin de mercato » : voilà ce que révèle L'Equipe ce jeudi. A 19 ans, Gusto, sous contrat à l'OL jusqu'en 2024, serait donc ciblé par le Barça et MU.

Le PSG a un oeil sur lui, comme City, et l'OL veut le prolonger

City et le PSG auraient également pris des renseignements cet été. Des intérêts qui incite l'OL à prolonger au plus vite son joueur. A MU, Diogo Dalot ne présenterait pas de garanties suffisantes pour Erik ten Hag. Et le Barça voudrait céder Sergino Dest afin de faire une place à Gusto. A suivre, donc...