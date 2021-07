FC Barcelone, OL, OM - Mercato : la bonne formule enfin trouvée pour Umtiti ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Bien malin qui pourra prédire le prochain club de Samuel Umtiti. Dans son édition du jour, SPORT assure une nouvelle fois que le défenseur central du FC Barcelone quittera la Catalogne cet été. En tout cas, toutes les solutions sont actuellement creusées pour le voir poser ses valises ailleurs au mercato.

« Du mouvement en défense, peut-on ainsi lire sur la Une du journal catalan avec Sergino Dest, Clément Lenglet et Samuel Umtiti en médaillons. Umtiti sait qu’il peut aller à l’Olympique Lyonnais. » SPORT développe sa théorie et assure que l’OL cherche la bonne formule pour faire revenir le défenseur de 27 ans, formé au club et parti pour le FC Barcelone en juillet 2016.

Nos confrères parlent d'un possible prêt avec prise en charge à 50% du salaire par le club rhodanien. Avec l’arrivée de William Saliba et Luan Peres, l’OM n’est pas cité et semble avoir refermé le dossier Umtiti de manière définitive.