OL, FC Barcelone, PSG – Mercato : le malaise Depay est confirmé

Le choix du Roi sur le papier ne l'est pas forcément dans la réalité... En fin de contrat à l'OL, et déjà libre de s'engager pour une autre écurie, Memphis Depay est dans une situation idéale. Le Néerlandais peut choisir, de façon unilatérale, sa future destination. Forcément, sa situation contractuelle affole les prétendants : le FC Barcelone, le PSG et la Juventus seraient intéressés. Les Gones espèrent prolonger leur meneur de jeu.

Pour l'heure, le doute plane sur le futur de Depay. Au micro d'ESPN, l'ex-élément de Manchester United a fait poindre un malaise : "Je ne peux rien vous dire, car je ne le sais pas moi-même. Dès que je le saurai, nous verrons." Avant de conclure sur un sentiment étrange : "Mais je suis dans une situation étrange, a-t-il ajouté. Je n'ai jamais été dans la situation d'être libre ou dans la situation où je peux prolonger mon contrat. C'est nouveau pour moi, parce que je ne sais pas où je vais..." Sûr de lui sur le terrain, Depay est dans l'embarras en dehors. Affaire à suivre.