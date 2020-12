Ce pourrait être une belle opportunité pour certains clubs de Ligue 1. Pressés, au mercato d'hiver, de pouvoir compter sur un milieu de terrain brésilien en mal de temps de jeu. C'est le cas du joueur de l'OL, Jean Lucas, barré par une féroce concurrence à Lyon et qui n'entre guère dans les plan de son entraîneur, Rudi Garcia.

Sans doute pour cette raison que le nom du joueur a été évoqué, ces dernières semaines, aux Girondins de Bordeaux et même au FC Nantes. Une possibilité ? On peut commencer à en douter. En effet, et comme le souligne un tweet du compte Inside Gones, Lucas est déjà parti dans son pays natal afin d'y passer les fêtes. Cherchera-t-il une opportunité dans son pays plutôt qu'en France ? On pourrait le croire.