FC Nantes - OL (0-1) : Aulas envoie un message aux Canaris et annonce du lourd pour la fin du Mercato

Dans la douleur, l'Olympique Lyonnais a signé sa première victoire de la saison en venant ce vendredi à bout du FC Nantes (1-0), en ouverture de la première journée de Ligue 1. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a salué le match des Canaris, avant d'annoncer que l'OL travaillait sur un gros coup pour la fin du mercato estival.

"Nous sommes sortis de cette mauvaise passe. Il faut saluer cette victoire car Nantes a bien joué. Les joueurs ont été exceptionnels de solidarité. C’est une victoire collective. Ça va permettre de nous lancer. On peut envisager un départ supplémentaire. On travaille sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps. Les règles ont changé aujourd’hui concernant les extra-communautaires. On travaille depuis le début du mercato", a lâché le président des Gones pour OL TV.

