OL : Garcia en dit plus sur son avenir et dévoile un énorme clash face au RC Lens !

En pleine course pour le titre et avec l'espoir de retrouver une place qualificative pour la Ligue des Champions, Rudi Garcia devra en plus gérer son cas personnel. Le coach de l’OL, actuel 4e de Ligue 1, est en fin de contrat au terme de la saison. Pour l’heure, les décideurs rhodaniens et l’intéressé ont programmé une entrevue en fin d’exercice.

🗨️ Rudi Garcia : "Juninho est une légende de l'@OL, c'est un mec bien (...) Il faut que les choses progressent par rapport au fait d'être encore plus complémentaires" pic.twitter.com/RXxhqWmHVy — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 18, 2021

Lors d’un entretien accordé à Canal +, Rudi Garcia a accepté de dévoiler ses envies pour son futur : « J’ai envie de continuer avec le président. Je pense que c'est un club qui me va bien, qui est posé. J'ai une sérénité par rapport à ça. J'espère que ce sera ici. Sinon, ce sera ailleurs. »

« Je lui ai dit, face aux autres et devant tout le monde »

Par ailleurs, le coach de l'OL a fait savoir qu'il s'était pris le bec avec Memphis Depay face au RC Lens peu après la trêve internationale (1-1). Au lendemain d’un match nul qui avait éjecté l’OL du podium, début avril, le Néerlandais s’était plaint d’être fatigué en reprochant à son coach de ne pas assez le ménager. « Tu avais qu’à moins jouer en sélection, lui a-t-il alors rétorqué. Contre Gibraltar quand tu menais 3-0 et que tu pensais à une seule chose, marquer un but supplémentaire pour tes stats. Il fallait plus penser à l’Olympique Lyonnais, oui. »

Garcia prolonge. « Je lui ai dit, face aux autres et devant tout le monde. Et je sais que, quelque part, il sait que j’ai raison, a-t-il clarifié. Mais, on ne peut pas lui enlever ce côté compétiteur qui fait qu’il a envie de jouer tous les matches, 90 minutes, pour tout le temps marquer, faire gagner son équipe. Et puis il y a ce côté face. Donc ce jour-là, on s’est rentré dedans. Parce que j’ai envie de gagner avec l’OL, et que je serai plus fort si j’ai un Memphis Depay avec plus d’énergie. C’est aussi simple que ça. »