L'OGC Nice tremble pour Gharbi (PSG), l'OL rate Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Du côté du Gym, où on a cherché toute la journée à recruter un milieu de terrain, un accord a été ficelé en dernière minute avec le PSG pour Ismaël Gharbi (18 ans). Seul problème, selon L'Equipe et le Parisien, il y aurait des doutes sur le fait que ce mouvement a pu être enregistré à temps. Sur la Côte d'Azur, on retient son souffle dans l'attente du verdict.

Au rayon des ratés, le Mercato de l'OL est un modèle. Durant toute la journée, les Gones ont tenté de finaliser la venue d'une sentinelle avant d'arriver sur la fin à relancer la piste menant à Pathé Ciss (Rayo Vallecano, 28 ans). Alors qu'un accord avait été trouvé à quelques minutes de la deadline (6 M€ + 5 M€ de bonus), il semblerait que le deal ne soit pas passé. C'est en tout cas ce que confirme le journaliste de AS Raul Gonzalez qui suit le club madrilène...

Un coup dur pour Laurent Blanc qui avait appuyé tout l'hiver pour l'arrivée d'une sentinelle athlétique...