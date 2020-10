OL - Mercato : les faux-départs de Depay, Aouar et Reine-Adelaide pourraient causer deux transferts surprises !

Les dernières heures du mercato sont chaudes à l'OL. Si Djamel Benlamri (défenseur central) devrait s'engager chez les Gones, de nombreux départs attendus ne devraient pas être officialisés. Depay (FC Barcelone), Aouar (Juventus, Arsenal), Reine-Adelaide (Stade Rennais, Hertha Berlin) sont toujours à Lyon. Du coup, ces faux-départs rabattent les cartes pour les pensionnaires du Groupama Stadium.

Jean Lucas est poussé vers la sortie

Selon Téléfoot la chaîne, l'OL veut trouver une porte de sortie à Jean Lucas. Pas indispensable, le Brésilien va devoir se trouver un point de chute en vitesse. Au courant de la situation, Porto et Parme sont entrés en négociation avec l'entourage du joueur. Arrivé sur la demande express de Juninho, le départ précoce du milieu de terrain sonnerait comme un désaveu pour le directeur sportif lyonnais.

Andersen vers Fulham

Par ailleurs, et même si son nom était récemment et déjà évoqué pour un départ lors de ce Mercato, Joachim Andersen, le défenseur central, est bel et bien en partance. Vers quelle destination ? Fulham, comme vient de le préciser le grand spécialiste des transferts, Gianluca Di Marzio. Le joueur serait à l'heure actuelle à Londres afin de passer sa visite médicale. Pour Fulham, comme pour l'OL, on se dirigerait vers un prêt avec option d'achat.