ASSE, LOSC, OL - Mercato : le prochain entraîneur lyonnais est déjà identifié !

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

C'est bien connu, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et en matière de transferts, tous ceux qui affirment à longueur de temps que certains vont se faire, ou ne pas se faire, doivent parfois subit un terrible retour de bâtons. Ce pourrait être le cas, dans les prochaines semaines, pour un journaliste du Parisien qui, sur les ondes de RTL, nous a expliqué, et par A plus B, que le prochain entraîneur de l'OL était déjà connu.

Rudi Garcia ? Non, pas vraiment. Lisez plutôt le propos de Dominique Séverac.. "Il va y avoir un gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger, malgré la crise du Covid. Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à Lyon. Galtier, c’est la priorité de l’OL pour l’après-Garcia." Ainsi donc, Jean-Michel Aulas, qui a déjà eu Galtier sous ses ordres, lorsqu'il était adjoint d'Alain Perrin à Lyon, reviendrait chez les Gones dans quelques mois. Ce même Galtier qui connait bien la région pour avoir entraîné le club honni de l'OL, l'ASSE, pendant sept ans.

Juste l'assertion d'un journaliste. Rien de plus. Du moins pour le moment....