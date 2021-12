Manchester United - Mercato : un coéquipier de Cristiano Ronaldo fait rêver l'OL

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique Lyonnais serait intéressé pour faire revenir Anthony Martial, qui souhaite quitter Manchester United lors du mercato hivernal, comme l'a confié son agent, Philippe Lamboley, pour Sky Sports News. "Anthony veut quitter le club en janvier. Il a simplement besoin de jouer et je parlerai au club bientôt."

On apprend également que le Paris Saint-Germain avait pensé à l’attaquant des Red Devils en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid lors du dernier mercato estival. Mais le club de la capitale n'aurait plus l'ancien Lyonnais dans son viseur et devrait plutôt chercher à dégraisser cet hiver.

