Mercato : l’OGC Nice torpille la dernière trouvaille de l’OL

Le latéral gauche est une denrée rare sur le marché des transferts, et deux clubs de L1 semblent avoir craqué sur Archie Brown, le joueur de La Gantoise, en Belgique. The Standard évoque en effet un intérêt de Lyon et de Nice pour le joueur, évalué à 15 M€.

Archie Brown (La Gantoise) a la cote

Brown serait aussi ciblé par West Ham, Chelsea, l'AC Milan et la Juventus Turin. L'anglais de 21 ans est arrivé en Belgique l'été dernier en provenance de Lausanne Sport, après avoir été formé à Derby County.

