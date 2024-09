OL, OM, ASSE Mercato : Veretout sort du silence sur son choix polémique

Après deux ans passés à l'OM où son aventure a fini en eau de boudin car il a été placé dans le loft cet été, Jordan Veretout a quitté ce mercredi le club phocéen pour rejoindre l'autre Olympique, l'OL, en qualité de joker. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain français a justifié son choix, qui est vivement critiqué par de nombreux supporters de l'OM mais aussi de l'ASSE, son ancien club et ennemi juré des Gones.

"J’ai toujours pris plaisir à venir jouer au Groupama Stadium"

"Très heureux de rejoindre la team OL. Un club emblématique en France et surtout une belle institution. J’ai toujours pris plaisir à venir jouer au Groupama Stadium par le passé et maintenant je serai avec vous pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs ! Très heureux également de pouvoir rester en France avec ma famille et de pouvoir continuer de jouer l’Europe ! Allez l’OL", a écrit le joueur de 31 ans sur le réseau social.

