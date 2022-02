OGC Nice - Mercato : ce Niçois qui a refusé l'OM et l'OL en quelques jours

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Il était hier l'invité de RMC et de l'émission de Jérôme Rothen. A cette occasion, Andy Delort, qui a quitté Montpellier l'été dernier pour rejoindre l'OGC Nice entraîné par Christophe Galtier, a avoué avoir vécu quelques semaines agitées. Et pour cause, l'OM et l'OL se montraient pressants.

Voici l'échange entre l'attaquant et l'ancien milieu de terrain, reconverti consultant. “Tu nous confirmes que l’OM était sur toi ?” - “Oui, oui”. Lyon aussi ?” “Il y a eu Lyon aussi, oui. Tu as les bonnes infos”. Mais Je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien."

🎙 "Ça m'a fait énormément de mal. Si j'ai renoncé à la sélection ? Non pas du tout"



🇩🇿 @AndyDelort9 répond à la sortie de Belmadi dans Rothen s'enflamme, qui avait qualifié de 'manque de respect' sa décision de privilégier la concurrence en club au détriment de la sélection. pic.twitter.com/oGP0YWlv3u — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 23, 2022