OGC Nice, OL – Mercato : Galtier s'offre une promesse lyonnaise (officiel)

Alors que l'OGC Nice est actuellement en voie de finalisation de la venue de Justin Kluivert (AS Roma, 22 ans) sur la base d'un prêt payant d'un an avec une option d'achat comprise entre 9 et 10 M€ (dixit l'ancien journaliste de Foot365 Ignazio Genuardi), le nouveau club de Christophe Galtier a déjà finalisé une arrivée.

Comme annoncé conjointement par l'OL et le Gym, Melvin Bard (20 ans) va rejoindre la Côte d'Azur sur la base d'un transfert à 3 M€ avec 2 M€ de bonus maximum ainsi qu'un pourcentage important à la revente (20%).

Le transfert sera finalisé sous réserve de la visite médicale du latéral gauche, visite qui n'aura lieu qu'à l'issue des Jeux Olympiques auquel il participe avec l'équipe de France U23. Apparu à 18 reprises la saison passée (6 titularisations), Melvin Bard n'était visiblement pas vu comme une priorité par Peter Bosz avec l'arrivée d'Henrique Silva et le retour de prêt de Youssouf Koné pour concurrencer le titulaire de la saison dernière Maxwell Cornet...

L'Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord de principe avec l'OGC Nice pour le transfert du défenseur Melvin Bard.



