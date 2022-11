OL - Mercato : Textor traîne encore, Lyon fonce sur des jeunes recrues !

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Le rachat de l’OL par John Textor va finir par devenir l’Arlésienne. Hier encore, le dossier n’était pas ficelé et, après deux reports, le doute au sujet d’un dénouement heureux commence à poindre chez les observateurs.

« Actionnaire de Crystal Palace, Textor envisagerait de transférer ses parts à Eagle Football, décrypte Le Progrès. La société serait ainsi impliquée dans les clubs de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et l’OL. C’est sur cette opération que la Premier League doit donner son avis, sans obligation de se prononcer à une date précise. C’est pour cela qu’il n’y a plus de date annoncée pour la réalisation de l’opération. »

En parallèle, l’OL veut avancer sur le mercato et a bien cadenassé le marché des jeunes pépites. « En moyenne, on suit 61 matchs par semaine de U8 à U19 (soit plus de 3 100 matchs environ à l’année). Sans compter tous ceux qu’on analyse en vidéo en semaine au bureau », explique le responsable de la cellule recrutement des jeunes Fabien Caballero.