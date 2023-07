OL : Daniel Riolo fait une grande annonce sur la suite du Mercato

Zapping But! Football Club OL : que faut-il penser des sanctions de la DNCG pour le Mercato lyonnais ?

Au regard des événements récents, ils sont peu nombreux à y croire. La DNCG a décidé de surveiller l'OL dans ses agissements et l'équipe dirigeante, menée désormais par John Textor, n'aura pas les coudées franches pour le mercato. Probable, dès lors, que le groupe ne bouge plus et que les Lyonnais d'aujourd'hui soient tous ceux de demain.

Daniel Riolo, le consultant de RMC, se veut rassurant sur la saison à venir. "Personne ne va bouger. Et plutôt que de chambouler l'effectif, la politique de l'OL, c'est plus personne ne part. Ils sont pris deux bons joueurs. C'est pas forcément négatif, Blanc commence à bien connaître son effectif. Au lieu de prendre des risques, démarrer avec Laczette, Cherki et Barcola, je n'exclus pas une bonne saison. Il faut qu'ils reviennent dans le Top 5."

🔴🔵 @DanielRiolo : "Je n'exclus pas une bonne saison de l'OL, car l'effectif ne va pas bouger." #RMClive pic.twitter.com/4pwp07TC6B — After Foot RMC (@AfterRMC) July 18, 2023

