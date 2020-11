OL, FC Barcelone : Mercato, cas Depay... Rudi Garcia promet de cogner sur Koeman

Entre Rudi Garcia et Ronald Koeman, l'actuel technicien du FC Barcelone, cela n'a jamais été l'amour foot. Déjà il y a un an, l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais s'en était pris au Néerlandais, alors à la tête des Oranje, pour avoir fait jouer Memphis Depay lors d'un match face à l'Irlande du Nord. Match durant lequel il s'était blessé avant de revenir et d'être victime quelques semaines plus tard d'une rupture des ligaments croisés.

Désormais au Barça, Ronald Koeman continue de faire grincer des dents Rudi Garcia... Mais cette fois-ci dans ses déclarations d'intention régulières visant à ramener la star de l'OL en Catalogne le plus rapidement possible (et peut-être même dès janvier!).

Pas de polémique avec Koeman... pour l'instant

En conférence de presse ce vendredi, Garcia s'est retenu de tacler son homologue blaugrana... bien que ce ne soit pas l'envie qui manque comme il l'a fait savoir : « Ce n'est pas le moment de mettre un tacle à Ronald Koeman. On aura bien l'occasion de le faire ne vous inquiétez pas. Mes crampons de 18 sont toujours sur mes chaussures et je mettrai les bonnes chaussures au bon moment ».

Rudi Garcia a sans doute jugé qu'à quelques jours d'aller à Angers en Ligue 1, ce n'était pas le moment d'entretenir une polémique de Mercato. En revanche, à la fin du mois de décembre ou en janvier...