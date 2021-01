OL, FC Barcelone – Mercato : Koeman esseulé, Depay doit attendre l'été 2021

Comme confirmé par L'Equipe, Memphis Depay (26 ans) ne devrait pas quitter l'Olympique Lyonnais sur le mois de janvier. A six mois de la fin de son contrat, le Néerlandais rêve toujours de rejoindre un plus grand club mais n'est pas pressé pour autant.

Focalisé sur la fin de saison de son club et la prespective d'un titre de Champion de France, Depay s'est fait à l'idée d'honorer son contrat jusqu'à terme et ne mettra pas la pression à ses dirigeants comme il l'a rappelé sur Canal+ après le match de Lens.

Koeman n'a pas la main pour Depay

De toute façon, comme le rappelle Mundo Deportivo, la cause était déjà entendue du côté du Barça et il n'y a aucune chance que l'entité catalane ne formule une offre sur ce mois de janvier. Ronald Koeman a beau se montrer pressant auprès de sa direction, le technicien batave n'a pas la main sur le Mercato et, si aucun attaquant ne part, personne ne renforcera ce secteur.

Paralysé par l'élection présidentielle du 24 janvier et les graves soucis financiers du club, le FC Barcelone va se montrer raisonnable sur la dernière semaine de janvier. D'après SPORT, l'unique priorité de l'hiver – quel que soit le futur président - est de renforcer le secteur défensif avec la venue d'Eric Garcia (Manchester City). Si dossier Depay il y a, ce sera pour l'été 2021 et pas avant. Memphis le sait et prend donc son mal en patience...