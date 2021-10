OL, Stade Rennais - Mercato : Clément Grenier évoque un "rêve ultime"

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Mais où rebondira Clément Grenier ? Libre de tout contrat, et ce depuis son départ du Stade Rennais au mois de juin dernier, le milieu de terrain âgé de 30 ans ne parvient pas à trouver un nouveau challenge. En dépit de certaines rumeurs, la fin de Mercato estival, et les semaines qui ont suivi, ne lui ont pas permis de franchir les frontières et de signer en Espagne ou encore en Italie.

Clément Grenier s'entretient donc dans son club formateur, avec l'équipe réserve de l’Olympique Lyonnais. Et forcément, cela peut donner des idées à certains. Qu'en pense l'intéressé ? "Signer ici ? Ce serait le rêve ultime, mais si c’est ailleurs, c’est bien aussi. Je souhaite revenir le plus vote possible", a-t-il déclaré dans l’émission OL Night System.

A suivre.