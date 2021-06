OL : trois figures lyonnaises agitent le mercato d'Arsenal

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Nabil Fekir et Alexandre Lacazette reporteront-ils le même maillot la saison prochaine ? Peu probable, mais pas impossible. En tous cas, les deux anciens de l'OL sont évoqués au travers d'un long article que consacre le quotidien anglais, The Daily Mail, sur le mercato des Gunners d'Arsenal.

L'occasion d'apprendre que les jours de Lacazette à Londres sont comptés. Et ce pour une raison simple : il ne lui reste plus qu'une année de contrat et les dirigeants anglais veulent absolument éviter que l'attaquant français parte libre lors du prochain mercato estival. L'occasion, également, de lire que Nabil Fekir fait clairement partie des plans de l'entraîneur, Mikel Arteta. Au même titre, d'ailleurs, que Houssem Aouar, longtemps annoncé du côté d'Arsenal sans que le transfert se fasse.

On devrait donc reparler de l'OL du côté de Londres dans les tous prochains jours...