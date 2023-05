OL : après Aulas, Textor veut virer Cheyrou et a placé Laurent Blanc sur la sellette !

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

La révolution de palais est loin d’être finie à l’OL. Hier, la mise en retrait de l’historique Jean-Michel Aulas des affaires courantes a été l’onde de choc qui pourrait être à la base de plusieurs autres changements majeurs en interne. Selon L’Équipe, Bruno Cheyrou n’a pas les faveurs de Textor, qui ne s’en cache jamais auprès de ses proches et de ses interlocuteurs. L’Américain souhaite nommer un « chief scout » plus expérimenté, et il a déjà commencé son travail de recherche.