OL Mercato : après Perri et Orban, un autre renfort fait parler de lui à l’entraînement

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Saïd Benrahma (28 ans) devrait démarrer à Montpellier (17h05). Selon L’Équipe, la dernière recrue de l’OL serait alignée à gauche et combiner avec Alexandre Lacazette. « Son jeu va amener de l’enthousiasme et encore plus de force à notre jeu offensif, précise Pierre Sage. Il peut jouer sur les ailes, il peut prendre l’espace sur les côtés et il peut aussi combiner avec l’intérieur du jeu. Il m’apporte beaucoup de solutions, à l’image de Rayan Cherki, qui peut évoluer à plusieurs postes. »

Un énorme pouvoir d'accélération sur 10 ou 15 mètres

Ce que ne dit pas le coach de l’OL, c’est à quel point Benrahma épate déjà son monde à l’entraînement. Toujours d’après le quotidien sportif, l’ailier algérien prêté par West Ham semble au-dessus du lot par sa capacité à accélérer sur dix ou quinze mètres. On a hâte de voir ça.

Podcast Men's Up Life