OL - Mercato : Arsenal refroidit pour Paqueta

Le directeur technique d'Arsenal, Edu, ancien joueur des Gunners mais surtout ancien international brésilien a avoué être complètement sous le charme de Lucas Paqueta. L'ancien meneur de jeu d'Arsenal et de Valence s'est exprimé au micro de TNT Sport Brazil au sujet du milieu lyonnais de 24 ans.

« J'aime beaucoup Paquetá, je suis un grand fan depuis longtemps, depuis mon temps avec l'équipe nationale du Brésil. (...) Il a fait une grande saison, il était considéré comme le meilleur joueur [étranger] du championnat français. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune sorte de discussion, il n'y a que mon admiration pour le joueur, parce que l'équipe d'aujourd'hui, à son poste, je pense que nous sommes très bien servis. »

Malgré des propos élogieux, la rumeur Paqueta se refroidit toujours plus. En effet, la place qu'occuperait Paqueta dans le 4-2-3-1 de Mikel Arteta serait normalement en tant que numéro 10 derrière Gabriel Jesus, un secteur occupé par le très apprécié Martin Odegaard, dont le poste est doublé par Fabio Vieira déjà recruté pour 35 millions d'euros à Porto. Arsenal n'a toujours pas fait d'offres pour le Gone et l'OL devrait conserver son meneur de jeu pour la saison à venir à moins qu'un autre prétendant n'arrive sans prévenir.

Arsenal director Edu Gaspar tells @TNTSportsBR: "I really like Paqueta, I'm big fan since long time. But as of today, the reality is that there's not even a conversation to sign him" 🚨🇧🇷 #AFC



"There's nothing as we've many players in that position, that's it... can't say more". pic.twitter.com/A2M2XYXNHR