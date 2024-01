OL, ASSE - Mercato : Friio se lance sur un colosse de Madrid bien connu des Verts

L’OL est encore loin d’avoir bouclé son mercato hivernal. Bien placé pour recruter le jeune talent belge Malick Fofana, Lyon vise au moins deux autres offensifs mais aussi un solide renfort en défense. La cible idéale se nommerait Caglar Söyüncü (27 ans). Selon le spécialiste des transferts Rudy Galetti, l’OL fait ainsi partie des clubs lancés aux trousses de l’international turc au même titre que l’AS Rome et Fulham.

Si la Louve semble avoir un temps d’avance dans ce dossier alléchant, Lyon va abattre ses cartes pour un joueur arrivé libre à l’Atlético Madrid cet été et qui aurait déjà pu connaître la Ligue 1 dans le passé. Alors qu’il évoluait à Altinordu dans l’anonymat le plus complet de la deuxième division turque, l’axial de 27 ans avait été proposé à l’ASSE par un agent stéphanois. Sans succès. Söyüncü avait alors pris la direction de Fribourg (2016) avant de se faire un nom du côté de Leicester (2018).

🚨🎯 #ASRoma consider #Soyuncu the main target to strengthen the defence: the 🟡🔴 are working to make space in the squad for him and - in parallel - they are increasing the pressure on #Atleti.



📌 #OL, #Fulham and another 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club are also in the race to sign the 🇹🇷 CB. 🎯⚽ pic.twitter.com/yzeHnyQA2h