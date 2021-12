OL, ASSE - Mercato : Grenier attend une offre, mais snobe les Verts

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Les tempes sont durs pour Clément Grenier. Le milieu de terrain, formé à l'OL, et qui évoluait encore il y a quelques mois au Stade Rennais, n'a toujours pas pu rebondir. La faute à des propositions qui n'arrivent pas et qui le contraignent à attendre une proposition. Ce pourrait être au mercato d'hiver, lui qui n'a rien trouvé l'été dernier et dont le nom revient avec insistance du côté de Troyes depuis quelques heures.

En attendant, le joueur était hier l'invité de RMC, acceptant de faire le point sur sa situation. "J’ai faim, j’ai envie de jouer au football. Les matchs me manquent. L'entraînement c’est bien, ça m’a permis d’évacuer l’aspect mental. Je suis capable d’écouter tous les projets, sauf Saint-Etienne". Il est une évidence que les Verts ne feront jamais appel à lui, mais le Lyonnais qu'il est tient tout de même à rajouter.

"J’aime mon club. Je souhaite aux Verts de rester en Ligue 1 pour le football français, et pour les derbys que l’on vit chaque saison entre Lyon et l’ASSE." ».