OL, ASSE, OM - Mercato : Juninho s’est lancé sur un autre buteur que Slimani

L’affaire semble entendue. Alors qu’il était pisté par l’ASSE et l’OM au mercato, Islam Slimani a donné son feu vert à l’OL pour les six prochains mois et un an en option. La visite médicale de l’attaquant algérien, qui devrait arriver libre cet hiver de Leicester, est annoncée dans le courant de la journée à Lyon.

Cette arrivée presque bouclée n'empêche pas Juninho de travailler sur d’autres profils dans le secteur offensif. Selon Foot Mercato, l’OL serait ainsi intéressé par le profil de Paul Onuachu, attaquant international nigérian qui ne passe pas inaperçu en Belgique.

Doté d’un gabarit surpuissant (2m02 pour 91 kg), le buteur de Genk (26 ans) a inscrit pas moins de 19 réalisations en 17 matches et talonne Robert Lewandowski au classement des meilleurs buteurs d'Europe ! FM précise que Juninho s’est renseigné sans doute plus pour l'été prochain, vu que Slimani devrait s’engager à l’OL jusqu’en juin 2022.